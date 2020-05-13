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شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة تعذيب قطة في الشارع.. شهامة المصريين فوق الوصف - الحلزومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توب – منوعات
يفتح برنامج الحلزومة، الذي يقدمه حازم عبد الصمد، ملف تعذيب الحيوانات وحقوقهم، عن طريق تجربة اجتماعية وإنسانية جديدة في الشارع المصري، تختبر رد فعل المصريين حينما يجدون أو يكتشفون أن هناك شاب يقوم بتعذيب قطة ويحاول قتلها.
وجاءت ردود أفعال المصريين في غاية الشهامة، حيث قاموا بإنقاذ القطة بالقوة، ورفض ما يقوم به مقدم البرنامج بشدة.
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