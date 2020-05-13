شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإنتاج الحربى والإسكان يبحثان آخر مستجدات المشروعات بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • العصار: توجيه إمكانيات الإنتاج الحربي التكنولوجية والتصنيعية للمشاركة في المشروعات الإنشائية والبنية التحتية لصالح "الإسكان"

• الجزار: التعاون بين الوزارتين يعكس تكامل مؤسسات الدولة

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوفد المرافق، لبحث الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشتركة بين الوزارتين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال القيام بتنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإشراف وتعميق التصنيع المحلي ، كما تم بحث إمكانية إقامة محطات تحلية المياه وكذا محطات تنقية مياة الآبار كما ناقشا ما تم حتى حينه فيما يتعلق بموضوعات التعاون الخاصة بتوريد النجيل الصناعى والأسوار المعدنية للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع، إلى جانب توريد عدادات المياه مسبوقة الدفع وقطع الغيار الخاصة بها وموفرات المياه، كما تناول اللقاء عرض الموقف التنفيذي لمشروعات محطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المسند تنفيذها إلى شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي).

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وأكد "العصار" على حرص الإنتاج الحربي توجيه كافة الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية للشركات والوحدات التابعة للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة وعلي رأسها المشروعات الإنشائية والبنية التحتيه الخاصة بوزارة الإسكان تفعيلا لبرتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين، لافتا إلى توجه الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعاته علي زيادة عمق التصنيع المحلي لما له مردود علي الاقتصاد المبني علي المعرفة وهو الأهم في هذه المرحلة التي يعمل الإنتاج الحربي بها علي توطين الصناعات.

فيما أكد "الجزار" على أن وزارة الإسكان تستهدف من خلال مشروعاتها ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، كما تهدف إلى المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع فى نمو الناتج الإجمالي المحلي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف "الجزار" أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له وللأجيال القادمة، مضيفاً أن التعاون بين "الإسكان" و"الإنتاج الحربي" يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمنظومة الإسكان والتعمير بمصر، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربى، ومشيداً بما تتمتع به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية، كما أشاد بجهود الوزارة لاستمرار عجلة الإنتاج والعمل ومساهمتها في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.