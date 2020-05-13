شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: التمريض ركيزة أساسية لاستمرار نجاح المنظومة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالدور الإنساني المميز لهيئة التمريض في مستشفيات جامعة حلوان والمستشفيات والمراكز الطبية في أرجاء الوطن وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، واعترافًا بجهودهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، قدم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة التهنئة إلى هيئة التمريض بمستشفيات جامعة حلوان ومستشفيات مصر كافة مؤكداً علي أنهم ركيزة أساسية لاستمرار نجاح المنظومة الطبية، في ظل ظروف تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على صحة وسلامة المرضى.

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وأعرب رئيس الجامعة عن امتنانه بـالجهد الهائل الذي تقوم به هيئة التمريض بمستشفيات جامعة حلوان في تقديم الرعاية المتفانية والخدمات الصحية للمرضى، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل والمستمر لهم للوصول إلى أفضل مستوى مهني .