شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: التمريض ركيزة أساسية لاستمرار نجاح المنظومة الطبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالدور الإنساني المميز لهيئة التمريض في مستشفيات جامعة حلوان والمستشفيات والمراكز الطبية في أرجاء الوطن وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، واعترافًا بجهودهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، قدم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة التهنئة إلى هيئة التمريض بمستشفيات جامعة حلوان ومستشفيات مصر كافة مؤكداً علي أنهم ركيزة أساسية لاستمرار نجاح المنظومة الطبية، في ظل ظروف تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على صحة وسلامة المرضى.
وأعرب رئيس الجامعة عن امتنانه بـالجهد الهائل الذي تقوم به هيئة التمريض بمستشفيات جامعة حلوان في تقديم الرعاية المتفانية والخدمات الصحية للمرضى، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل والمستمر لهم للوصول إلى أفضل مستوى مهني .
كانت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتوجيهه كلمة شكـر وتقدير بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، للدعم النفسى والأدبى، ورفع الحالة المعنوية لأفراد هيئة التمريض في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، جراء مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تقديرا لما يبذلوه من جهد خلال هذه الفترة التشجعيهم على بذل المزيد من العطاء.
وأوضحت نقيب التمريض، فى بيان، أنها كانت قد وجهت خطاب للرئاسة، لطلب دعم التمريض لدوره الفعال ضمن أعضاء الفريق الصحى فى الحفاظ على صحة المواطن المصرى، وعلى وجه الخصوص هيئة التمريض بمصر، وما يحظى به التمريض على مستوى العالم، كخط دفاع عن صحة المواطن المصرى، واهتمام القيادة السياسية فى مصر بهم ماديا ومعنوية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي علق عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فى يوم التمريض العالمى، وبالأصالة عن نفسى وعن الشعب المصرى العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين فى مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه.
كما وجهت وزارة الصحة، فى اليوم العالمى للتمريض، الشكر لفريق التمريض المشاركين بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنهم يضحون بحياتهم وجهدهم لمراعاة المرضى.
وقالت وزارة الصحة، فى رسالتها للتمريض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": نتوجه بالشكر لفريق التمريض الذى يضحى بحياته، وجهده، ووقته كل يوم لكى يرعى مصابى فيروس كورونا المستجد، أنتم من صنع ملحمة متواصلة من العطاء والتضحية، شكرًا جيش مصر الأبيض.
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