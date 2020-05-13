شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الفيس لطلاب أولى ثانوى تتداول أسئلة وإجابات امتحان الفلسفة والمنطق والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صفحات الفيس بوك، وجروبات طلاب الثانوى العام، أسئلة إجابات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوى عقب بدء الامتحان فى التاسعة صباحا، حيث أكد بعض الطلاب على جروبات الغش أن الأسئلة والإجابات هى لامتحان الفلسفة والمنطق، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أن فريق الدعم الفنى يرصد كل هذه المخالفات ويتم التحقق منها واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة ضد الطلاب المتسببين فيها

وكان طلاب الصف الأول الثانوي العام بدأوا أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق ، إلكترونيا على التابلت من المنازل صباح اليوم، ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني التى انطلقت 29 إبريل الماضى ، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان .

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار.