شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من قراء الخليج 365 يطالبون بخطة جديدة للتشغيل الآمن لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 91% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن خطة جديدة للتشغيل الآمن، المقترحات التي تنادي بالخطة

وأجرى اليوم لسابع استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن رأيهم في مقترحات ومطالبات انطلقت الفترة الأخيرة تطالب الحكومة بوضع خطة جديدة للتشغيل الآمن، للتمكن من مواجهة تفشي فيروس كورونا

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كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أعلن قبل أيام خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكلف بتعميم نشرها وإلزام تطبيقها علي جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين.

وشدد اللواء محمد الشريف الشريف محافظ الإسكندرية فى بيان له، على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالالتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل وحذر بالمحاسبة والمعاقبة الفورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات مؤكدًا أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للتأكد من تطبيق كل التدابير والإجراءات الوقائية المقررة من خلال فرق من مديرية الشئون الصحية.