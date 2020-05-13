استكمال أعمال الطرق بمنطقتي غرب سوميد والسياحية الرابعة بمدينة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس، شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بإنه جارٍ استكمال أعمال الطرق بمنطقتي غرب سوميد بالمجاورتين (11، 12)، والسياحية الرابعة بنطاق شارع يوسف عز الدين، مؤكدًا اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح "الشربيني"، في بيان اليوم الأربعاء، أن أعمال الطرق بالمنطقتين تشمل تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة ورفع كفاءة الإنترلوك والأرصفة على جانبي ووسط الطريق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على تنفيذ خطة التنمية والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه تم تنفيذ حملات نظافة موسعة شملت الحي ١٢ بالمجاورتين ٥ ، ٧، والحي العاشر بالمجاورتين ٣ ، ٦، والشباب ٧٠ مترا بمنطقة أبوالوفا والشماليات والحي الثاني والحي الثالث بالمجاورات ١ ،٢ ، ٥، ومنطقة الدفاع الوطني وطريق الواحات، مؤكداً استمرار حملات النظافة بجميع الأحياء بالمدينة وذلك حفاظا علي صحة وسلامة السكان وظهور المدينة بالمظهر اللائق بها.

وأضاف "الشربيني"، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالتنسيق مع الجهات المختصة لا يدخرون جهدًا في تنفيذ المشروعات والخدمات المختلفة لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.