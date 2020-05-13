وزير النقل يستعرض نتائج الدراسة الخاصة بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأربعاء برؤساء كل من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي و شركتي السوبرجيت وتكنولوجيا النقل (ترانس اي تي) لاستعراض نتائج الدراسة التحضيرية الخاصة بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتحديد نطاق العمل وآليات التنفيذ لهذا المشروع الهام.

واستعرض الوزير مكونات منظومة المشروع والتي تشمل (قنوات إصدار التذاكر ووسائل التعامل والتكامل مع مشغلي الخدمة ومركز البيانات الرئيسي وكذلك التطبيقات الداعمة للتشغيل) والدورة الكاملة لتوريد وتهيئة وإصدار الكروت للمستخدمين وآلية التسويات المالية بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى طريقة وآلية عمل مركز إدارة المنظومة وأهدافها وحيث يشمل المشروع ربط الخطوط الثلاثة للمترو بالقطار الكهربائي، وأتوبيسات السوبرجيت وبعض خطوط النقل العام (1600 اتوبيس يتم إدخالها للمنظومة على مراحل).

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كما يشمل المشروع ربط أتوبيسات إحدى شركات النقل الجماعي الخاصة كما تم بحث إدخال السكة الحديد والمونوريل إلى المنظومة ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة.

وبحث وزير النقل مخطط إدارة وتشغيل المشروع (مرحلة الإعداد والطرح والترسية - مرحلة تنفيذ المشروع - مرحلة التشغيل والصيانة)، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة للمشروع لما له من عائد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل والمواطن وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في وسائل المواصلات المختلفة وتعزيز الميزة التنافسية لمنظومة النقل مشيرا إلى انه سيساهم في سهولة تنقل المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية بالإضافة إلى توحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وتحصيل ايرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد بالإضافة لتعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمتة في الناتج القومي الإجمالي وكذلك التخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرتة الاستيعابية.

وفي ختام الاجتماع أصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة تسيير لمشروع الكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة برئاسة رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بصفته المالك للمشروع لسرعة التعاقد مع الأستشاري الخاص بالمشروع وتكليف شركة ترانس أي تي بتفيذ المشروع مؤكدا على أن نجاح المشروع يرتكز على منظومة التشغيل والدعم الفني للمشروع.