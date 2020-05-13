توجيهات السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وكورونا حول العالم أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وتوجيهاته بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، كما أبرزت توجيهه التحية لأطقم التمريض المصرية احتفالا بيوم التمريض العالمي.

فتحت عنوان "زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل؛ بوصفه هدفا استراتيجيا ومنهجا ثابتا للدولة، خاصة من خلال دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز وتعظيم رقعة الأراضي الزراعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضم الاجتماع كلا من مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأبرزت "الأهرام" توجيهات الرئيس بتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لمصلحة زيادة الإنتاجية وجودة هذا المنتج الغذائي المهم مع توفير التمويل اللازم في هذا الصدد، إضافة إلى التوجيه بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية في هذا الإطار؛ لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربين على مستوى الجمهورية، من أجل تقديم مشروع نموذجي لهم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة في عدد من المجالات وكذلك مشروع تنمية سيناء، حيث تم استعراض مستجدات مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو ومشروع زيادة إنتاج الألبان ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، إضافة إلى عرض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء واستعراض المقترحات والسيناريوهات المطروحة في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع الأراضي بالإضافة إلى جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم هذه المشروعات.

وتحت عنوان "السيسي يوجه التحية للتمريض في يومهم العالمي"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود وتضحيات العاملين في مجال التمريض في إطار الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف.

ونقلت الصحيفة تدوينة للرئيس على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، قال فيها "في يوم التمريض العالمي وبالأصالة عن نفسى وعن الشعب المصري العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة، ويثبتون خلالها كفاءتهم وإخلاصهم للوطن وأبنائه".

وحول فيروس كورونا، وتحت عنوان "الصحة العالمية: الوضع مستقر في مصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الأمور في مصر مستقرة بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، وأنه تتم متابعة الوضع الوبائي يوميا مع وزارة الصحة والسكان، وأن المنظمة تقدم الدعم التقني لها وكل ما تحتاجه من إمكانات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمة أوضحت - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط عبر الـ"فيديو كونفرانس" - أنها طالبت بزيادة نسبة عدد الفحوص والاختبارات للكشف عن المصابين والمخالطين للحالات التي ثبت إيجابيتها للفيروس، وهو ما قامت به الدولة المصرية.

وذكرت "الأهرام" أن هذا يأتي في حين يواصل الفيروس المستجد قفزاته في عدد الإصابات حول العالم، حيث بلغت 4.2 مليون حالة، لذلك دعت الصحة العالمية إلى اليقظة التامة في التعامل مع رفع قيود العزل.

وفي سياق أخبار الشأن المحلي، أبرزت صحيفة "الأخبار" قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر في اجتماعه أمس، عودة العمل تدريجيا لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمحاكم المتخصصة، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتحت عنوان "المحاكم تعود للعمل بعد إجازة العيد"، نقلت الصحيفة عن المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس، قوله إنه تم التشديد على الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

كما أوردت "الأخبار"، تصريحات وزير العدل المستشار عمر مروان، والتي قال فيها: "نحن على ثقة من حرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها، كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل".

بدورها، أشارت جريدة "الجمهورية"، إلى أن وزارة التربية والتعليم أنهت كافة المشاكل التقنية للمدارس مع المنصة الإلكترونية، وأكدت أنها تعمل بكفاءة على مستوى الجمهورية.

فتحت عنوان "شوقي: المنصة الإلكترونية تعمل بكفاءة لتلقي الأبحاث"، نقلت الصحيفة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قوله إنه تم حل المشاكل التقنية التي تواجه 628 مدرسة لتكون نسبة كفاءة المنصة 100% بجميع مدارس مصر.

وأشارت إلى أن مختلف مدارس التعليم الأساسي كانت قد واصلت أمس تلقي المشروعات البحثية من الطلاب الراغبين في تسليمها ورقيا وفق الشروط التي حددتها الوزارة والإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من مخاطر انتشار فيروس الكورونا المستجد.

كما ذكرت أن مدارس المرحلة الثانوية العامة شهدت إقبالا متوسطا للحصول على أرقام الجلوس من المدارس، حيث التزمت الإدارة المدرسية بتسليم الأرقام في الأفنية، كما تم تنظيم عمليات الدخول لمنع التزاحم، بينما ارتدى المعلمون الكمامات والقفازات.

وبالنسبة لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لطلاب الصف الثاني الثانوي، أشارت "الجمهورية" إلى أن 571 ألف طالب تقريبا واصلوا أداء الاختبارات من منازلهم عبر منصة الامتحانات من منازلهم، حيث أدى الطلاب امتحاناتهم في مادتي الفيزياء لشعبة العلمي والتاريخ لشعبة الأدبي، حيث جاءت الأسئلة بدون شكوى.

أما صحيفة "الأهرام"، فعنونت "وزير الدفاع: تأمين الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية"، لتبرز تأكيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة تنفذ مهامها على الوجه الأكمل لحماية الوطن وصون مقدساته وتأمين حدوده على جميع الاتجاهات الاستراتيجية بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة على مجابهة مخاطر فيروس كورونا، كما نوه بالجهود المتواصلة على مدى اليوم لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الفريق أول محمد زكي بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات عبر شبكة الـ"فيديو كونفرانس"، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وذكرت "الأهرام" أن وزير الدفاع أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل مسئولية حماية الوطن والدفاع عنه، وتأكيده أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعاب.