مصر | حبس عاطلين لتصنيع كمامات مجهولة بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لتصنيع كمامات مجهولة بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لتحقيق أرباح غير مشروعة، قام شخصان بإدارة مصنع، بمركز أبو النمرس، لتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر، وعثر بحوزتهما على ٥٠ ألف كمامة، وذلك لطرحها للبيع في الأسواق، فأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة، بالتحفظ على المظبوطات، فيما أمرت بالتحريات حول نشاط المتهمين.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت إلى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تؤكد قيام شخصين بإدارة مصنع "بدون ترخيص" بدائرة المركز، لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، مُدخلان الغش على المواطنين، بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وبعد التأكدمن صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المُصنع المشار إليه وضبط المذكوران، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على "50 ألف كمامة معدة للبيع، 6 آلاف قطعة قماش مُعدة للتصنيع، 1 بكرة أستك أبيض اللون، 2 مسدس شمع، دباسة قماش" جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر، وتم اقتيادهما إلى ديوان المركز.

حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح



لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

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وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.