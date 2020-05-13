أخبار مصر | بعد ظلام كورونا.. الأمل ينعش السياحة عالميًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد ظلام كورونا.. الأمل ينعش السياحة عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الأمل من جديد، حيث عادت الحياة بشكل تدريجي في بعض الدول، بعد تخفيف الإجراءات الوقائية ورفع قيود الحظر وإعادة فتح المعالم سياحية بها مع إتباع الشروط الصحية اللازمة، لمكافحة انتشار عدوي فيروس الكورونا.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الأماكن السياحية التي عادت لاستقبال السائحين من جديد مع اتباع الإجراءات الوقائية:

ديزني لاند شنغهاي:

أعلنت الصين، أول أمس الاثنين، عن فتح مدينة ألعاب ديزني لاند في شنغهاي، وبدأ العمل بها وفقًا لشروط محددة، بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفتحت مدينة الألعاب أبوابها امام الزائرين وفق اتباع إجراءات الوقائية، حيث تقوم بتقليل العدد المسموح به من الزوار، وجاء هذا القرار عقب تراجع حالات الإصابة في الصين والبدء في تخفيف القيود على الحياة تدريجيا.

وسجلت الصين 17 حالة إصابة جديدة، يوم الاثنين، وهي أكبر زيادة يومية منذ 28 أبريل، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 82918، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 4633.

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سور الصين:

يعتبر سور الصين من أبرز المعالم السياحية، وقد ذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أنه أعيد افتتاح قسم "بادالينغ" من سور الصين العظيم، وزاره أقل من ألف شخص في أول يوم لإعادة فتحه، وهو انخفاض كبير من الحصة اليومية، التي كانت تبلغ 65 ألف سائح العام الماضي.

ووفق لتقرير، أن حجز تذاكر يتم مقدما، كما يتم قياس درجة حرارة قبل دخول سور الصين العظيم، ويطلب منهم ايضا إظهار بطاقة الصحة الخضراء عند الوصول لإثبات خلوهم من الفيروسات، كما يجب ارتداء الكمامات والبقاء على بعد متر واحد من بعضهم البعض في جميع الأوقات.

أوضح التقرير الصحفي، أن العاملين الطبيين والعسكريين النشطين سيحصلون على تذاكر مجانية بسبب التضحية الضخمة، التي قدموها أثناء تفشي المرض.

اليونان:

تعد اليونان حلم السائحين ويتوافد اليها الكثيرون خاصة في فصل الصيف، وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يتم فحص كل مسافر دولي لـ "كوفيد-19" عند وصول المسافر إلى أثينا، كما يعتقد أن تبدأ البلاد في الترحيب بالسياح بحلول الأول من يوليو.