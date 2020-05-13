أخبار مصر | إلهامي عجينة يعلق على إحالته للتحقيق: "كنت بنقذ مواطن"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إلهامي عجينة يعلق على إحالته للتحقيق: "كنت بنقذ مواطن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إن قرار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن استدعائه للمثول أمام هيئة مكتب المجلس، للتحقيق معه بشأن واقعة فيديو مستشفى شربين، طبيعي لأنه من الطبيعي أن يحقق المجلس في أي شكوى ترد إليه ضد أعضائه.

وأوضح "عجينه" في تصريح إلى بوابة الخليج 365، أن أحد أبناء دائرته السابقة استغاث به بأن والده محتجز في مستشفى شربين العام، والمستشفى ليس لديها أماكن للعناية المركزة للمخ والأعصاب، ويتعرض والده لإهمال طبي، وعدم سماح المستشفى له بالخروج ونقله إلى مستشفى آخرى.

وأضاف النائب البرلماني: "انزلوا اسألوا أهالي شربين عن معاملة المستشفى لهم، وبعدين أنا كنت رايح أنقذ حالة استغاثة من مواطن مش لاقي حد بيساعده علشان يدخل العناية المركزة، وأنا قبل أن أكون نائب للشعب، أنا مواطن عادي استجيب لأي أحد يريد مساعدتي، فذهبت إلى المستشفى كي أساعده، وعندما تحدثت معهم وجدتهم يغيرون الموضوع بسبب الإهمال الطبي الكامل بالمستشفى"، متابعا: "أنا لو مواطن إتصل بيا من أسوان محتاج مساعده هساعده، لأن أنا نائب للشعب"

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وعلق النائب الهامي عجينه على هجوم النائب إيهاب السلاب، نائب دائرة شربين، قائلا: "الموضوع كان انتهى عقب الخروج من المستشفى، ولكن عندما نشرت الفيديو على صفحتي الخاصة، تعاطف الناس مع المريض، وتضامنوا معي، ولاموا النائب إيهاب السلاب، ما أدى إلى انزعاج النائب، وقام بتسيس الموضوع، لأنه شاف أنه اتعلم عليه وبقى شكله وحش في الدايرة، وخصوصا إن المواطن قبل أن يستغيث بي، اتصل بالنائب إيهاب السلاب ولكن لم يرد عليه، فلجأ إلي، لذلك قمت بمساعدته".

وقرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، استدعاء النائب الهامي عجينة للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين وذلك لسماع الاقواله بعد واقعة اعتدائه على الأطقم الطبية بمستشفى شربين.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة عاجلة للجنة الاستماع لدفاع النائب وتوضيح ملابسات الواقعة وكذلك النظر في الورق المقدم من الجهات الأخرى، وفي النهاية سيصدر العقاب اللازم بناء على حجم الخطا الذي ارتكبة النائب بحكم منصبة ومهمتة البرلمانية.