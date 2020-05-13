شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة: حرارة شديدة.. وأمطار رعدية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ 72 ساعة المقبلة والتي يسود فيها طقس شديد الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار على جنوب البلاد الخميس .

وعن طقس الأربعاء يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحاً ورياح نشطة، معتدل على السواحل الشمالية وشبورة صباحاً ورياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك أمطار خفيفة رعدية أحيانا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد .

ويشير الخبراء ان شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «37– 20»، الإسكندرية «29– 18»، قنا «39- 20»، الأقصر «40 – 21»، أسوان «40 – 22» .

أما طقس غداً الخميس فيسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك حالة من عدم الاستقرار تبدأ على جنوب البلاد حيث تشهد البلاد

امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية احيانا والرياح معتدلة تنشط احيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على شمال الصعيد تكون رعدية احياناً والرياح نشطة، وأمطار متوسطة على بعض المناطق على جنوب الصعيد تكون رعدية احيانا والرياح معتدلة تنشط أحياناً .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون :

القاهرة الكبرى «36 – 20»، الوجه البحرى «36 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 22»، شمال الصعيد «40 – 23»، جنوب الصعيد «42 – 26» درجة مئوية.

أما يوم الجمعة فهناك طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد ،حار على الوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية .

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية احيانا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على شمال الصعيد تكون رعدية احياناً والرياح نشطة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على جنوب الصعيد تكون رعدية احيانا والرياح معتدلة تنشط أحياناً .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون :

القاهرة الكبرى «37 – 21»، الوجه البحرى «36 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 23»، شمال الصعيد «39 – 23»، جنوب الصعيد «42 – 26» درجة مئوية .