شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجامع الأزهر يستأنف صلاة التراويح والتهجد فى العشر الآواخر بدون مصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ إدارة الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، إقامة صلاتى التراويح والتهجد بدءًا من العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.

وكانت قد أعلنت إدارة الجامع أن صلاتى التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على «فيسبوك» وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب .

وطالبت إدارة الجامع الأزهر، جموع المسلمين الالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد فى منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التى حددتها الجهات الصحية.

فى سياق آخر، قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه تقرر تأجيل موعد امتحانات الفرق النهائية والتى كان مقرر عقدها فى 30 مايو من الشهر الجارى، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها، موضحا أنه فيما يخص طلبة الفرق النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة يقيم من خلال إعداد مشروع بحثى أو اجتياز اختبار إلكترونى، ويرصد له ناجح أو راسب، او غائب ، وحال نجاحه يرصد له " تقدير مقبول" ، وتضاف درجاته التى سيحصل عليها إلى المجموع التراكمى وفقا للوائح والقواعد والضوابط المنظمة لذلك، ويقدم الطالب مشروعه البحثى أو يجرى له اختبار إلكترونى بدءاً من 30 مايو وحتى 18 يونيو.