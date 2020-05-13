شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى البرتقال.. الزراعة تقدم روشتة لزيادة إنتاج أشجار الموالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، خاصة طرق الرى والتسميد لأشجار الموالح خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج والصادرات إلى الخارج. وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أن من أهم طرق التسميد والرى لمحصول الموالح البرتقال كالآتى: - يجب على مزارعى البرتقال خلال الشهر الجارى، المحافظة على انتظام الرى دون الإسراف أو التعطيش خلال موسم النمو. - يجب على مزارعى البرتقال خلال الشهر الجارى، التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة. - يجب على مزارعى البرتقال خلال الشهر الجارى فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والاهتمام برش العناصر الصغرى. وأوضح تقرير المحاصيل البستانية، أن من أهم طرق التسميد: Advertisements 1- تسميد الأشجار التى تروى بالتنقيط للفدان: - الرية الأولى: 2 كجم سلفات نشادر+ 1 كجم سلفات ماغنسيوم. - الرية الثانية: 3 كجم سماد مركب 19-19-19. - الرية الثالثة: 3 كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك. - الرية الرابعة: 1 كجم سلفات حديد + 1 كجم سلفات زنك + 1 كجم سلفات منجنيز. – الرش الورقى: يمكن رش العناصر الصغرى (حديد، زنك، منجنيز) فى صورة مخلبية. الرى بالتنقيط ( لتر/ يوم/ شجرة ): عمر الأشجار بالسنوات / الكمية باللتر خلال مايو، عمر الأشجار 1-2 / 32 لترا، عمر الأشجار 2-3 / 40 لترا، عمر الأشجار 3-4 / 48 لترا، عمر الأشجار 4-5 / 56 لترا، عمر الأشجار 5-6 / 64 لترا، عمر الأشجار 6-7 / 72 لترا، عمر الأشجار7-10 / 84 لترا، عمر الأشجار أكبر من 10/ 90 لترا.

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