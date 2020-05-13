شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الشاهد "767" بقضية بيت المقدس حول سرقة مكتب بريد العزب بالمطرية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، ومنها أقوال الشاهد "محمد ع" رقم 767 بقائمة أدلة الثبوت، والذى كان موظفا بمكتب بريد العزب بالمطرية وكان شاهدا على واقعة الهجوم المسلح عليه وأدلى بالعديد من الأقوال حول الواقعة منها:

1 ـ أنه أثناء تواجده بجهة عمله بمكتب بريد العزب فوجئ هو وزملائه بالمكتب بشخصين ملثميْ الوجوه محرزين سلاحين ناريين بندقيتين آليتين ـ يقتحمان المكتب ويطلقان أعيرة نارية بالتزامن مع إطلاق آخرين أعيرة خارج المكتب.

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2 ـ إطلاق الأعيرة النارية أعدم إرادتهم وشل مقاومتهم وتمكن المسلحين من الاستيلاء علي مبلغ مائتين وأربعة عشر ألفاً ومائة وستة وثلاثين جنيهاً بعد إتلاف محتويات المكتب ولاذوا بالفرار، وأنه عثر على فارغي طلقات آلية عقب الواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.