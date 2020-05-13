شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل المترو فى العيد مرتبطة بالقرارات الاستثنائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 4 معلومات كل ما تريد معرفته عن مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق فى أيام عيد الفطر فى ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

1ـ تشغيل خطوط المترو فى أيام عيد الفطر مرتبط بقرار رئيس الوزراء بنظام عمل وتشغيل المواصلات العامة فى العيد.

2ـ يجرى دراسة وضع قيود على وسائل النقل الجماعى فى العيد لمنع التزاحم لمواجهة انتشار كورونا مثلما حدث يوم شم النسيم.

3ـ فى حالة عدم صدار قرار جديد من رئيس الوزراء يقيد وسائل النقل الجماعى بالعيد فإن المترو سيستمر فى العمل بالعيد من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة مساء.

4ـ إذا لم تتغير ساعات حظر التجوال أو يصدر قرار استثنائي بشأن وسائل النقل الجماعى خلال أيام العيد فإن تشغيل المترو سيكون كالتالى:

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سيبدأ التشغيل اليومى للخطوط الثلاثة فى السادسة صباحا.

سيكون موعد قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 8.15 مساءً بالخط الأول للمترو وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 8.30 مساء.

أما الخط الثانى للمترو فيكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 8.35 دقيقة مساءً، ومن محطة المنيب أيضًا الساعة 8.35 دقيقة.

وفي الخط الثالث سيكون قيام آخر رحلة قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8.15 مساء ومن محطة العتبة الساعة 8.40 دقيقة مساءً.