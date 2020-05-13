حدث ليلاً| عزل 11 برلمانيًا بعد إصابة أول نائبة ومطالبات بالحظر الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كواليس إصابة أسرة بكورونا بسبب "عزومة رمضان"

كشف أدهم النجدي، أحد المصابين بفيروس كورونا، عن كواليس إصابته و10 أفراد من أسرته بسبب "عزومة على الفطار في شهر رمضان.

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طارق الخولي: خضوع 11 برلمانيًا للعزل المنزلي لمخالطتهم النائبة المٌصابة بكورونا

كشف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن خضوع حوالي 11 نائبًا من أعضاء لجنة الخطة والموازنة للعزل المنزلي، لمخالطتهم النائبة الدكتور شيرين فراج التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

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برلمانية تقترح تطبيق الحظر الكامل 10 أيام لمواجهة كورونا

أكدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، ضرورة بحث اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، فكرة تطبيق الحظر الشامل والكامل لمدة 10 أيام، مشيرة إلى دور الحظر الكامل في وقف الزيادة المقلقة في أعداد الإصابات.

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طالب بالحظر الشامل.. برلماني بعد مخالطته للنائبة المصابة بكورونا: "عزلت نفسي"

كشف النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، في تصريحات خاصة ل:" الخليج 365" عن عزل نفسه داخل منزله بعد علمه بإصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، والذي خالطها بجلسة لجنة الخطة والموازنة ٦ مايو الماضي.

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وكيل "الموازنة": مصر ستتقدم للحصول على قرض جديد بقيمة 5 مليار دولار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تصل موازنة وزارة الصحة إلى 100 مليار، موضحا أننا سنكون أمام موازنة تقشفية نظرا لأزمة فيروس كورونا.

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سجناء في الولايات المتحدة يستغلون كورونا للإفراج عنهم (فيديو)

سعى سجناء في الولايات المتحدة، إلى إصابة أنفسهم بفيروس بكورونا المستجد، بشكل متعمد ظنا منهم أن إدارة السجن ستفرج عنهم، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

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واشنطن تكشف معلومات عن صحة بوتين بعد إصابة متحدث بالكرملين بكورونا

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، عما يتوفر لواشنطن من معلومات عن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت رويترز.

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الرئيس الأفغاني يأمر بالهجوم على مسلحى طالبان بعد سقوط قتلى في تفجيرات اليوم

أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني، القوات المسلحة الأفغانية، بشن هجوم على مسلحي طالبان عقب سلسلة من التفجيرات الدموية التى أسفرت عن سقوط العديد من القتلى الثلاثاء .

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"كل هذا من أجل الاقتصاد".. بيانات مسربة تكشف كذب ترامب بشأن تراجع كورونا

كشفت بيانات مسربة من فريق العمل بالبيت الأبيض الخاص بمكافحة وباء كورونا المستجد، الثلاثاء، انتشار الفيروس التاجي بشكل كبير داخل البلاد، وهو ما يدحض ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قالها الاثنين، إن إصابات الوباء بدأت في التراجع بالبلاد.

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بيلوسي: كورونا أكبر كارثة في تاريخ الولايات المتحدة

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الثلاثاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بأنها أكبر كارثة في تاريخ الولايات المتحدة.

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