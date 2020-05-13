كورونا في 24 ساعة| رقم قياسي للتعافي بمصر.. وفرض حظر شامل بعد العيد في عدد من الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم في الساعات الأربع والعشرين الماضية أحداثًا مهمة على صعيد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت مصر رقمًا قياسيًا في التعافي من الفيروس، وفق وزارة الصحة التي أعلنت تسجيل إصابة 347 جديدة بكورونا و11 وفاة، فيما أعلنت السعودية فرض حظر تجول شامل خلال عيد الفطر المبارك

وسجلت إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أقل من أسبوع، الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للسماح لحكام الأقاليم بتخفيف قيود الإغلاق الوطنية ابتداءً من 18 مايو الجاري، حسبما أفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

يقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم الأخبار التي تناولت هذه الأزمة على مدار اليوم:

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"بصقة قاتلة".. بريطانيا تحقق في وفاة امرأة بكورونا

الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

رغم كورونا.. انخفاض معدل الوفيات بسوهاج مقارنة بالأعوام السابقة (إنفوجراف)

الأمم المتحدة تحث الزعماء الدينيين على محاربة خطاب الكراهية وسط وباء كورونا

وصول رحلة ثانية لمطار القاهرة لعالقين مصريين من الكويت

كاف يرد.. هل تعود المسابقات الأفريقية في وجود كورونا؟

مدبولي لممثلي شركات عالمية: لدينا سيناريوهات لتعظيم الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد

السعودية تفرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الفطر المبارك

تركيا: تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا خلال أقل من أسبوع

تايلاند تفرض "ضريبة الكوفيد" على السياح الأجانب

رقم قياسي بالتعافي.. الصحة: 347 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

قطر تسجل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرعاية الطبية بماسبيرو: المحاسبة المتوفاة بكورونا لم تدخل المبنى منذ ١٩ مارس

في الهند.. إطلاق سراح 17 ألف سجين في ولاية واحدة لمكافحة كورونا في السجون

أطباء جلدية في ألمانيا يحذرون من الإصابة بالإكزيما خلال جائحة كورونا

إسبانيا تقرر وضع كل القادمين من الخارج في حجر صحي لأأسبوعين