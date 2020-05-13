الموجة الحارة بدأت.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن التكييفات والمراوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجات الحارة بدأت بالفعل في النصف الثاني من فصل الربيع، لافتًا إلى أننا نتعرض حاليا لأحد هذه الموجات الحارة، والتي ترتفع فيها درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين، لمصراوي، الثلاثاء، أن النصف الثاني من الربيع يسجل أعلى درجات حرارة على مستوى العام بأكمله، لافتًا إلى أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار، كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى وتتجاوز الـ20 درجةخلال فترات الليل.

وتابع: " ارتداء الملابس الصيفية أمر طبيعي خلال هذه الفترة"، محذرا من تشغيل المراوح والتكييفات خلال ساعات الليل، حيث تقل نسب الرطوبة، كما تتواجد نسمات من الهواء تعمل على تقليل الإحساس بالحرارة رغم ارتفاعها.

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وأشار إلى أن درجات الحراراة تسجل على القاهرة والوجه البحري غدا 36 – 19، والسواحل الشمالية الغربية 28 – 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 – 24، وشمال الصعيد 40 – 21، وجنوب الصعيد 40 – 25.

وأكد أن أبرز الظواهر المتمثلة في طقس الـ48 المقبلة عبارة عن شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل من جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تكون رعدية احيانا، في ظل وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء.

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