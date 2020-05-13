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وزير التعليم ينشر أرقام الدعم الفني لمنصة «إدمودو» التعليمية

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الدعم الفني لمنصة «إدمودو» التعليمية للتواصل عبر المكالمات و«واتس اب» و«تيليجرام».

وقال الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التواصل سيكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل عبر «واتس اب» و«تيليجرام» فقط.

وأوضح الوزير أن الاتصال الهاتفي سيكون على الأرقام التالية:

01029686337

01113326412

01122002816

01025224111

01016469475

01028252398

01092553215

01227086089

01226014787

01149017029

01149016870

01141853080

01149012103

01148970340

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01148940580

وأشار إلى أن أرقام «واتس آب» هي:

01025224111

01016469475

01028252398

01092553215

01227086089

01226014787

ولفت إلى أن أرقام التليجرام هي:

01122002816

01113326412

01029686337

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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