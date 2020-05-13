شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر أرقام الدعم الفني لمنصة «إدمودو» التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الدعم الفني لمنصة «إدمودو» التعليمية للتواصل عبر المكالمات و«واتس اب» و«تيليجرام». وقال الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التواصل سيكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل عبر «واتس اب» و«تيليجرام» فقط. وأوضح الوزير أن الاتصال الهاتفي سيكون على الأرقام التالية: 01029686337 01113326412 01122002816 01025224111 01016469475 01028252398 01092553215 01227086089 01226014787 01149017029 01149016870 01141853080 01149012103 01148970340 Advertisements 01148940580 وأشار إلى أن أرقام «واتس آب» هي: 01025224111 01016469475 01028252398 01092553215 01227086089 01226014787 ولفت إلى أن أرقام التليجرام هي: 01122002816 01113326412 01029686337 الوضع في مصر

اصابات 10,093

تعافي 2,326

وفيات 544

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