شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر أرقام الدعم الفني لمنصة «إدمودو» التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الدعم الفني لمنصة «إدمودو» التعليمية للتواصل عبر المكالمات و«واتس اب» و«تيليجرام».
وقال الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التواصل سيكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل عبر «واتس اب» و«تيليجرام» فقط.
وأوضح الوزير أن الاتصال الهاتفي سيكون على الأرقام التالية:
01029686337
01113326412
01122002816
01025224111
01016469475
01028252398
01092553215
01227086089
01226014787
01149017029
01149016870
01141853080
01149012103
01148970340
01148940580
وأشار إلى أن أرقام «واتس آب» هي:
01025224111
01016469475
01028252398
01092553215
01227086089
01226014787
ولفت إلى أن أرقام التليجرام هي:
01122002816
01113326412
01029686337
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