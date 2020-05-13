شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط الرسائل البحثية لطلاب النقل بحقوق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الشروط والضوابط التى يجب توفرها، فيما يخص بحوث الطلاب بفرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز الشروط لتقديم البحث:

أولا - أن يكون فى موضوع من الموضوعات التى حددها القسم فقط، والمتاحة على موقع الكلية الإلكترونى.

‏ثانيا - يكتب البحث بلغة عربية قانونية سليمة بالنسبة لطلاب القسم العربى وكذلك الطلاب القسم الفرنسى. أما طلاب قسم الدراسة باللغة الانجليزية، فتكتب البحوث باللغة التى تدرس بها المادة حسب اللائحة، فإذا كانت المادة اللغة العربية، يكون البحث باللغة العربية ، وإذا كانت المادة باللغة الانجليزية ، يكون البحث باللغة الانجليزية .

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‏ثالثا- أن لا تقل صفحات البحث عن خمس صفحات ولا تزيد على عشر صفحات ( من 100 إلى 200 سطر 14 Simplified Arabic – Font ).

‏رابعا - بالنسبة للأبحاث المشتركة (أى التى تتم فى فريق بحثى)، يجب تحديد مساهمة ( دور ) كل طالب فى البحث، وشددت كلية الحقوق أنه على كل طالب أن يراعى قواعد وأخلاقيات البحث العلمى المتمثلة فيما يلى:

‏1- أن يقرأ جيداً فى موضوعه من أكثر من مرجع ( مثل المرجع المقرر عليه ، والمراجع الأخرى المرتبطة بالموضوع والتى يمكن الحصول عليها من خلال بنك المعرفة ، أو المصادر الموثوقة المتاحة على شبكة الإنترنت) .

2 - ‏أن يكتب بأسلوبه الخاص ولا يقوم بالنقل الحرفى من المراجع التى توصل إليها . وإذا أراد أن ينقل جزءاً قصيراً حرفياً ، يجب أن يوضع بين قوسين ويكون ذلك فى أضيق الحدود ، ويشير فى هامش البحث إلى اسم المؤلف، وعنوان المرجع، وسنة الطبع ودار النشر ، ورقم الصفحة ، وكذلك الحال عند توثيق المعلومات الأخرى التى يستفاد بها .