شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: تسجيل حالة وفاة بكورونا ولم نتلق أى بلاغات أخرى بإصابات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن النقابة سجلت حالة وفاة واحدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو مدير الإدارة الزراعية بنادى الزمالك المهندس رضا خليل، مشيرا إلى أن النقابة ستحاول تقديم الدعم اللازم لأسرته من خلال توفير فرصة عمل إدارية بالنقابة لأحد أبنائه.

وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابات الفرعية للزراعيين بالمحافظام لم تتلق أى بلاغات بوجود إصابات جديدة بين الزراعيين بكورونا، مؤكدا إلتزام النقابة والعاملين بها بكافة الإجراءات الاحترازية التى أعلنها مجلس الوزراء ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

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وكان قد نعى مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وفاة مدير الإدارة الزراعية بنادى الزمالك المهندس رضا خليل، الذى وافته المنية نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن المهندسين الزراعيين يعاهدون الرئيس علي مواصلة مشروعات التنمية لتنمية الاقتصاد الزراعي لخدمة التنمية المستدامة في مصر، رغم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في ظل أزمة كورونا التي تمر بها البلاد.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن المهندسين الزراعيين هم جنود مصر وذراعها الممتد لكل أرجاء الوطن للنهوض بمشروعاته مؤكدين العزم على أن مصر ستنجح في السيطرة على الفيروس بتطبيق الإجراءات الوقاية اللازمة للحماية من هذا الفيروس الخطير الذي يهدد كوكب الأرض، موضحا أن المهندسين الزراعيين سيواصلون بوعى كامل تنفيذ خطة الحكومة في السيطرة على المرض، جنبا إلى جنب مع جميع الجهات الآخرى من بناء الوطن في كافة القطاعات التنموية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا رسالة لكل مواطن بأن الإنتماء هو حائط الصد لمواجهة المرض ولن يتم ذلك إلا من خلال تنفيذ برامج توعوية للوقاية من كورونا.