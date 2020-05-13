شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الصحى على أنغام تسلم الأيادى والتهامى بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى عدد من الأشخاص الخاضعين للحجر الصحى فى المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، أوقاتهم على أنغام "تسلم الأيادى" وقصايد الشيخ ياسين التهامى، وأغانى المهرجانات "عود البطل" و"بنت الجيران" وكذلك المزمار، خلال وجودهم فى العزل، فى دلالة على فرحتهم بالعودة إلى أرض الوطن.

وظهر فى مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، رقص الخاضعين للحجر فى حفلات ليلية للترفيه عنهم خلال فترة وجودهم فى العزل، عقب عودتهم من الخارج.





كما نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو أظهر فرحة العائدين من الخارج وهم يرقصون فى شرفات الحجرات بالمدينة الجامعية وهم يرفعون علم مصر، صحبها بتعليق: "فقرة الترفيه، العالقين فى المدينة الجامعية للأزهر، ربنا يفرحكم جميعا بالعودة لبيوتكم سالمين، تحيا مصر".

وكانت جامعة الأزهر، كذبت ما تداولته عدد من القنوات الإرهابية بشأن العزل الصحى للقادمين من الخارج بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، بعد انتشار عدد من الفيديوهات التى وضح خلالها تعمد تشويه ما تقوم به الدولة المصرية من نقل جميع العالقين من أبناء الوطن بدول العالم.





ونشرت جامعة الأزهر عدد من الفيديوهات التى تثبت كذب تلك الادعاءات، حيث أشاد المصريين القادمين بالخارج من تعاون وحسن ضيافة وتقديم أجود أنواع الطعام، وتوفير كل ما يلزم أثناء فترة العزل الصحى.

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من ناحية أخرى، استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء أمس الثلاثاء، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة الإنجليزية لندن، تقل على متنها 87 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من لندن والتى تحمل رقم ms778، وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.





من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من لندن لمرسى علم.





وأضاف وكيل وزارة الصحة، لـ"الخليج 365"، أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.