مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. ضبط قاتل.. وانتشال جثة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. ضبط قاتل.. وانتشال جثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لعقار العبور المحترق

تجرى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، عمليات تبريد لحريق اندلع داخل عقار سكنى بمدينة العبور نتيجة لماس كهربئ، وتتمركز 4 سيارات إطفاء لإجراء عمليات للتبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

النائب العام بأمر باستعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل أحمد رزق

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يتابع النائب العام المستشار حمادة الصاوي سير التحقيقات في القضية رقم ٧٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح السلام أول الخاصة بواقعة مقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق وإحداث إصابة والده بدائرة قسم شرطة السلام، المتهم فيها المدعو محمود شاذلي وشهرته "شندي". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .