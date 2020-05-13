شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يرفض توقيع اتفاق جزئي مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، رفض بلاده توقيع اتفاق جزئي مع إثيوبيا حول «سد النهضة»، مشددا على موقف بلاده الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين السودان وإثيوبيا ومصر قبل بدء ملء السد، وذلك بعد إعلان أديس أبابا عن موعد بدء ملء سد النهضة في يوليو المقبل.

واعتبر حمدوك، في رده على رسالة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد المتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع إتفاق جزئي للملء الأول، الثلاثاء، أن توقيع أي إتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وشدد حمدوك على أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وأوضح أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية «الفيديو كونفرانس» والوسائل التكنولوجية الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.

من جانبه، أوضح الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية ومسؤول شؤون المياه العابرة بوزارة الري، في تصريحات صحفية، أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالى لايمكن تجزئتها.