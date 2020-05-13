شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى عزل أسوان يحتفل بأول مولود لسيدة مصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مستشفى أسوان التخصصي (مستشفى العزل الصحي) بولادة أول طفل داخل المستشفى، لسيدة معزولة عقب التأكد من إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد -19).

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، استقرار الحالة الصحية للأم والمولود الجديد، وسط اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة والطرق الوقائية للحفاظ على سلامتهما، ووضعهم تحت رعاية ومتابعة مستمرة، فيما تحسنت حالة الأم عقب إتمام عملية الولادة بنجاح، تحت إشراف الدكتور محمد حسني رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى، وطاقم طبي على أعلى مستوى داخل العزل الصحي.

وأشار إلى أن البداية كانت عند وصول سيدة تدعى «رحاب . ع. م»، تبلغ من العمر 34 عاما، مقيمة بمنطقة السيل الريفي بمدينة أسوان، إلى المستشفى صباح الإثنين، بعد أن تم تحويلها من مستشفي الصدر بأسوان، بعد التأكد من إيجابية إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، حيث كانت السيدة في الأيام الأخيرة لوضع مولودها.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.