شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل "القراءة الموحد" بعد تطبيقه رسميا للقضاء على مشاكل فواتير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء فى تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، والذى يستهدف القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة، وفيما يلى تفاصيل برنامج القراءة الموحد:

1- يقضى برنامج القراءة الموحد تماما على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.

2- برنامج القراءة الموحد يجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.

3- البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن بعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك.

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4- يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

5- برنامج القراءة الموحد سيرسل نسختين من صورة العداد من خلال الانترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب فى استهلاكات المشتركين.

6- البرنامج يحتفظ بصور 3 أشهر للعداد للرجوع اليها عند وجود شكوى من المشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيا ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.