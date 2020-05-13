شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن أرقام الدعم الفنى لمنصة إدمودو عبر الواتس والتيليجرام والمكالمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام الدعم الفني لمنصة إدمودو التعليمية للتواصل عبر المكالمات والواتس آب والتيليجرام من الساعه الـ 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، والتواصل عبر الواتس اب و التيليجرام من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل.

الاتصال على:

01029686337 - 01113326412 - 01122002816

01025224111 - 01016469475 - 01028252398

01092553215 - 01227086089 - 01226014787

01149017029

01149016870

01141853080

01149012103

01148970340

01148940580

أرقام الواتس اب:

01025224111 - 01016469475 - 01028252398

01092553215 - 01227086089 - 01226014787

أرقام التليجرام:

01122002816 - 01113326412 - 01029686337

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وكان وزير التربية والتعليم، شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

وأوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.

وقال "بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة (أرفق) وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".

وأكد أن عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل، أي قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"، لكن في كلا الأحوال يضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب"، وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث، وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".

وقال الوزير" بعد الانتهاء من تحميل ملف البحث على المنصة، سوف تكون هناك أيقونة صغيرة اسمها (تسليم الواجب)، عندما تضيء باللون الأزرق، يتم الضغط عليها وهذا يعني أنه تم تحميل البحث على المنصة، وبعدها تظهر علامة تسأل الطالب هل أنت مستعد للتسليم، أو غير مستعد، وهنا على الطالب أن يضغط على كلمة مستعد، وبعدها تظهر للطالب رسالة مفادها (تم تسليم العمل، وسوف نعلم معلمك)، وهذه الرسالة هي ضمان تسليم البحث بنجاح، ولو أخطأ الطالب ورفع أيّ ملف بالخطأ على المنصة مكان البحث، بإمكانه إزالة ما تم رفعه من خلال أيقونة (المراجعة الأخيرة)، وإعادة رفع الملف الصحيح.



