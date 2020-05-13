شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تلاوة قرآنية يهديها الشيخ سليم محمد لقراء الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصوت ملائكي يهدى الشيخ سليم محمد عبدالحميد ابن محافظة القليوبية، تلاوة قرأنية عذبة من أيات القران الكريم لقراء الخليج 365.

وقال الشيخ سليم، إنه تخرج فى كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، وبدأ فى حفظ القرآن الكريم من عمر الـ7 سنوات، على يدى والده الذى كان معلما ومحفظا للقرآن للطلاب، وبدأ يعلمه القرآن وأحكامه حتى اختتمه وهو فى سن 11 عاما.

وأكمل الشيخ سليم، أن والده رحمة الله عليه، كان دائما يدعمه ويشجعه على تعلم القرآن وضرورة التمعن به قائلا له من يتعلم القرآن يتعلم كل شئء"، وبالفعل بعد وفاته أخذ عهدا على نفسه أن يكون امتدادا له، حيث أن والده سافر للعديد من دول العالم لأحياء ليالى رمضان بالجاليات الإسلامية مثل دولة امريكا وكينيا وولاية سان فرانسيسكو، وبوركينا فاسو.

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وأشار الشيخ سليم، إلى أنه بعد وفاة والده أصر على ختم القرآن بعدة قراءات منها القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى، حتى يتعلم كل شئء بالقرآن وتجويده وأحكامه، وحاليا يقرأ القرآن بالمحافل والمناسبات وإقامة الصلوات بالمساجد وأصبح ذو باع بين أبناء البلدة الذى يصفون صوته بالصوت العذب الملائكى .

وأضاف الشيخ سليم، أنه يحب بشدة الشيوخ العمالقة مثل الشيخ كامل يوسف البهتيمي، والشيخ مصطفى إسماعيل ويتمنى أن يكون مثل الشيخ محمود الحصرى خاصة أنه يتميز بقراءة القرآن بالترتيل الجميل، منوها أنه يمرن نفسه يوميا عن طريق الاستماع إلى هؤلاء العمالقة حتى يتعلم منهم ويكون مثلهم .

وتابع الشيخ سليم عبدالحميد، أنه قدم من قبل بعدة مسابقات دولية لقراءة القرآن الكريم ولم يحالفه الحظ ولكنه سيستمر وراء حلمه حتى يصل إلى المحافل الدولية ويكون مقرئا للقرآن الكريم ويرفع اسمه بلده أمام العالم، وأنه عين حاليا مدرس بنظام المكافأة بأحد المعاهد الأزهرية