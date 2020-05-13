شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لجان بالمدارس لتسليم طلاب الثانوية أرقام الجلوس مع ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، على أن يكون التسليم فى فناء المدرسة، ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة، على الموقع الإلكتروني للوزارة http://emis.gov.eg ، وذلك بدءً من الاثنين الموافق 11 مايو 2020، كما تم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 لتسليمها للطلاب.



