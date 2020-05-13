أمانة الشباب بـ"مستقبل وطن" تطلق فعاليات الإنشاد الديني على "يوتيوب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:

أطلقت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، مجموعة من المسابقات والفعاليات الرمضانية الكبرى بمحافظات مِصر، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.

وقال محمد الجارحي الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، إن تلك المسابقات والفعاليات الرمضانية تأتي إنطلاقًا من المسئولية الوطنية والمجتمعية لأمانة الشباب، لتشجيع التنافس بين شباب مصر، واكتشاف المبدعين منهم، ودعم خطة الدولة في تشجيع المواطنين على البقاء بمنازلهم لمواجهة فيروس كُورونا.

وأضاف الجارحي، أن المسابقات والفعاليات هى مبادرة مجتمعية من شباب الحزب لجميع المواطنين في أنحاء مصر، حيث يحق للجميع المشاركة بالمسابقات والفعاليات والمنافسة على الجوائز التى أعلنتها أمانة الشباب.

جدير بالذكر، أن خريطة المسابقات والفعاليات الرمضانية لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن تكشف تنوعًا واضحًا، حيث تتضمن ما يلي:

1 ـ المسابقة القرآنية الكبرى "القارئ المصري" خلال الفترة (11-21) مايو 2020.

ـ بطولة الشطرنج الكبرى عبر الإنترنت يوم 14 مايو فى تمام الساعة 9 مساءً.

3 ـ حفل الإنشاد الديني "مُناجاة شهر رمضان الكريم" والذي سيُبث عبر قناة الحزب على اليوتيوب يوم 14 مايو فى تمام الساعة 10 مساءً.