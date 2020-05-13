ليس قاتلاً والوفيات 3%.. 15 رسالة من منظمة الصحة بشأن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
عقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرًا صحفيًا عبر الفيديو، لمناقشة أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وينشر الخليج 365 أهم الرسائل التي وجهها مسؤولي المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والتي جاءت على النو التالي:
- لا توجد مناعة ضد فيروس كورونا المستجد، وجميع البشر معرضون للإصابة به.
- خطورة الفيروس تتمثل في 20% من الحالات، ويوجد 80% من المصابين يتماثلون للشفاء بعلاج أعراض المرض.
-5% فقط يحتاجون إلى الحجز في العناية المركزة، ونسبة الوفيات تتراوح من 2 إلى 3%.
- يوجد تجارب متعددة للعلاجات، وتعمل مع جميع الجامعات والباحثين لتوفير علاج وتطعيم للمرض،.
- أفضل وسيلة للحماية من المرض هو الوقاية.
- لم نرصد أي تحورًا لفيروس كورونا المستجد.
- فيروس كورونا المستجد ليس قاتلاً، وتم إجراء تحليل جيني للفيروس، واتضح أنه مكون من عدة فصائل منها فيروسات الكورونا والسارس.
- تم إجراء 3.3 مليون اختبار لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط حتى الآن.
- يوجد زيادة في إجراء الاختبارات ببعض البلدان في الخليج وإيران وباكستان.
- طالبت منظمة الصحة العالمية مصر مجددًا بضرورة زيادة عدد الاختبارات التي تُجرى لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
- الفترة الأولى للإعلان عن الجائحة نصحنا الدول بتطبيق حزمة من الإجراءات تتعلق بالصحة العامة وبعض الأعمال التي تقوم بها مثل غلق المدارس والجامعات وإغلاق المساجد ومنع الاجتماعات بعدد أكبر.
- طلبنا من الدول تُقيم الفوائد أو المخاطر من تطبيق هذه الإجراءات وتتفاوت من إجراءات خفيفة أو الحظر الكامل.
- بعض الدول طبقت هذه الإجراءات بناء على معطيات معينة بحسب دراستها لانتشار المرض، كل دولة تنظر إلى ظروفها الخاصة من النواحي الاقتصادية والاجتماعي .
- يوجد دولا بناء على معطياتها، ترى أن الحظر لم يفيد، بناء على انتشار المرض بوتيرة يستطيع النظام الصحي التعامل معها.
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