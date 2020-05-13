أخبار مصر | يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنشر بوابة الخليج 365 فيما يلي قائمة المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة:
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الزوج المتقدم.
- صور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال، وذلك من عمر يوم واحد وحتى عمر 18 سنة.
- إفادة بشأن الأطفال من عمر 6 سنين إلى 18 سنة.
- آخر 3 إيصالات كهرباء.
- صورة بطاقة التموين إن وجدت.
- صورة من قسيمة الزواج.
- إفادة من التأمينات للزوج والزوجة.
طالع أيضاً.. "شروط التقدم":
- لابد أن يكون المتقدم هو أو زوجته غير موظفين فى أي جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص
- أن يكون المتقدم غير مؤمن عليه، أو له معاش ضمانى، ومن ثم إجراء الكشف على المقدم بقاعدة البيانات بالوزراة
الفئة المستحقة
- الأسرة
- الطفل
- المرأة
- ذوي الإعاقة
- المسنين
- الشباب
معايير القبول بالبرنامج:
- إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.
- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .
- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.
معايير الاقصاء من البرنامج:
1. القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات.
2. حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .
3.امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
4. امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000
5.امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .
6.العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها.
7.العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها .
8.التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.
9.ملكية عمل خاص/شخصي.
10.وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .
شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق :
1.حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.
2.حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .
- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- صورة اقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.