أخبار مصر | يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر ‏شــبكات الأمـان الإجتماعــي. وللمزيد من المعلومات يرجي التواصل علي الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠ أو على البريد ‏الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوي ‎ [email protected] ‏

معايير الاقصاء من البرنامج:

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‏1.‏‏ القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات.‏

‏2.‏‏ حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .‏

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‏3.‏امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.‏

‏4. امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000‏

‏5.‏امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .‏

‎‎6.العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها.‎

7.‎العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها‎ .

‎8.التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج‎.

‎9.ملكية عمل خاص/شخصي‎.‎

‎10.وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد‎ .‎