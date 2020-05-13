شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: فحص 12 عضوًا بالمجلس خالطوا النائبة المصابة بـ«كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن 12 نائبًا خالطوا النائبة شيرين فراج، التي تبين أنها مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بعدما أجرت تحاليل وظهرت النتيجة إيجابية، مضيفًا أنه سيتم إجراء مسحة لـ12 نائبًا مخالطين للنائبة المصابة بكورونا.

وأوضح وهدان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتى»، على فضائية «صدى البلد»، أن النائبة شاركت في لجنة الخطة والموازنة وقابلت رئيس اللجنة والأعضاء، كما حضرت الجلسة العامة للمجلس.

وطالب وكيل البرلمان المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على حياتهم وارتداء الكمامة، ويجب ان يكون لدينا وعي كبير بخطورة الأمر.

وأشار وهدان إلى وجود جلسة عامة للمجلس يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أنه يتم تعقيم المجلس بشكل كامل.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

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وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.