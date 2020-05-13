شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: تعافي 14 شخصا من «كورونا» وخروجهم من مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عن تعافى 14 شخصا من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وخروجهم من مستشفيات العزل وعودتهم إلى منازلهم.

وأوضحت المديرية، في بيان لها مساء الثلاثاء، أن المتعافين 9 ذكور، و5 إناث، من مختلف الفئات العمرية، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات إلى 62 عاما، لافته إلى أن أعمارهم كالتالى: حالتين أعمارهما فوق «60عاما»، وحالتين «51 عاما» و«60 عاما»، وحالتين «41 عاما» و«50 عاما»، و٣ حالات تتراوح أعمارهم ما بين «٣١ عاما» حتى «٤٠ عاما»، وحالتين «١١ عاما» و«٣٠ عاما»، و٣ أطفال أعمارهم أقل من «١١ عاما».

وكانت محافظة سوهاج قد سجلت ما يقرب من 80 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمختلف قرى ومراكز المحافظة، توفى منها 9 حالات جراء الإصابة بالفيروس.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.