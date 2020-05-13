أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الصحة العالمية: 4 ملايين مصاب بفيروس كورونا و300 ألف حالة وفاة فى العالم، و الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة الصحة العالمية: 4 ملايين مصاب بفيروس كورونا و300 ألف حالة وفاة فى العالم الصحة العالمية: تطوير 100 لقاح لعلاج كورونا واختبار 4 أدوية جديدة الصحة العالمية : كورونا فيروس وليس غاز ..و80 % من المصابين يتعافون بدون علاج الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة لبداية الأسبوع المقبل والحرارة تتجاوز الـ40 درجة طلاب الثانى الثانى الثانوى يبدأون امتحان الفيزياء والتاريخ من المنزل إلكترونيا التعليم: تسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للمدارس الثانوى 24 مايو أول أيامه.. ننشر وقت صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية Advertisements الصحة: 2811 حالة تحولت نتائج تحاليلها من ايجابية إلى سلبية لفيروس كورونا الصحة: 2326 متعافى من فيروس كورونا حتى الآن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية من الكويت على متنها 160 مصريا عالقا رئيس الوزراء: لدينا سيناريوهات عديدة لتعظيم فرص الاستثمار ودفع الاقتصاد

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