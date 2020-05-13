شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس والحصول عليها إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مندوبى الإدارات التعليمية تسلموا بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، موضحة أن بطاقات أراقام جلوس الطلاب وصلت المدارس الثانوى فى المديريات والإدارات، يستطيع الطلاب الحصول عليها من المدارس ولكن الأفضل الإستعلام عنها من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن أرقام الجلوس، عبرالضغط على الرابط هنا "



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من أول أمس الإثنين الموافق 11 مايو 2020، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.



وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http://emis.gov.eg)، وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.



وفى ذات السياق أضاف حجازى، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.