شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم روشتة لزراعات الذرة الشامية والقطن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من التوصيات التى أصدرها قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والواجب على مزارعى محصول القطن والذرة الشامية مراعاتها خلال شهر مايو الجارى، لزيادة الإنتاج، وجاءت أبرز التوصيات فيما يلى

ومن توصيات محصول القطن:

- إضافة السماد البوتاسى بمعدل 50 كجم سلفات بوتاسيوم دفعة واحدة بعد الخف، إضافة البوتاسيوم باستخدام 5 كجم سلفات بوتاسيوم ثلاث مرات، أو بأى مركب بوتاسى عند الوسواس وعند بداية التزهير وبعد 15 يوما.

ومن توصيات محصول الذرة الشامية:

Advertisements

- تبدأ الزراعة خلال هذا الشهر بالأصناف الموصى بها حيث تؤدى الزراعة بالأصناف المحلية أو غير الموثوق بها الى خفض كبير فى المحصول.

- يتم تجهز الأرض بإضافة السماد البلدى والحرث مرتين مع إضافة 200 كجم سوبر فوسفاتالكالسيوم 15% عند الحرثة الأخيرة، ثم التزحيف والتسوية والتخطيط بمعدل 9 خط/قصبتين (80 سم من الخطوط وتقسم إلى فرد بعرض 7 أمتار (قصبتين) لإحكام الرى مع مسح الريش العمالة، حيث يؤدى السماد البلدى إلى تحسين خواص التربة وزيادة احتفاظ التربة بالماء والعناصر الغذائية – كما يؤدى الحرث إلى زيادة تهوية التربة وتسوية الأرض ويؤدى التخطيط إلى سهولة التحكم فى مياه الرى.

- تتم الزراعة فى جور فى الثلث السفلى من الخط على أبعاد 25 سم بين الجور مع وضع 2 حبة فى الجورة على عمـق 4 -5سـم مع التغطية حيث يؤدى عدم الالتزام بالكثافة النباتية المطلوبة إلى نقص كبير فى عدد النباتات الحاملة للكيزان وبالتالى يقل المحصول النهائى من الحبوب ثم تروى الأرض على البارد مع الحرص على أن تتشبع الأرض بالماء وفى حالة عدم تشبع الأرض بالماء يؤدى إلى ضعف نمو البادرات ونقص المحصول الناتج عليها.

كانت وزارة الزراعة، قالت إنه تم توفير جميع التقاوى الصيفية وخاصة القطن والذرة الصفراء والبيضاء، وتم التنبيه على جميع مديريات الزراعة بعمل حملات مكثفة على "رأس الغيط" لحث الفلاحين على زيادة مساحات الذرة لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وعمل لجان للتعريف بالأصناف مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.