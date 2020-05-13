شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة بالجيزة لضبط المخالفات وإزالة الاشغالات فى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد مخالفات اتلاف الرصف بوضع سدادات حديد ثابته في الأسفلت لتخصيص واحتجاز مساحات لانتظار السيارات وخاصا أمام المحلات والعقارات وكذا ضبط الدرجات النارية والسيارات التي تقوم بالانتظار أعلي الأرصفة، قام حى الدقي بعمل حمله في شارع البطل احمد عبد العزيز وشارع الدقي بقياده نائب رئيس الحي احمد عبد الهادي وإدارة الانشغالات وتحت إشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي وأسفرت الحملة عن:

التحفظ علي عدد 9 درجات نارية في مخازن الحي لمخالفه الانتظار اعلي الرصيف، وإزالة الحواجز الحديدية مع تحرير محضر تالف رصف وإشغال الطريق العام للعقار رقم 26 ش البطل احمد عبد العزيز، وذلك للمحافظة علي النظام و المظهر العام وتحقيق الانضباط في شوارع الدقي.

كما تم ضبط عدد 26 دراجة نارية مخالفة انتظار اعلي الرصيف وكذا عدد 2 سيارة خلاط أسمنت وعدد 1 لودر للعمل بدون تصريح من الحي، والعديد من الاشغالات أمام بعض من المحلات وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي.

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