شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 6 نصائح للتخلص من اضطرابات النوم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بعادات وتقاليد تختلف من بلد لأخرى، وتؤثر على نمط الحياة المعتاد، فالعديد من الناس يربطون رمضان بالطعام وخصوصًا الوجبات الدسمة، والتى تؤثر على النوم عن طريق زيادة الوقت الذى تحتاجه للنعاس، وفى هذا الإطار، قدمت الدكتورة لمياء إسماعيل كشك ،الأستاذ المساعد بقسم إدارة التمريض بجامعة حلوان، عددا من النصائح للتخلص من اضطرابات النوم فى شهر رمضان، وذلك للحصول على نوم أفضل وهادئ ليلًا وهى:

1- نظم نومك: لتنظيم نومك حدد لنفسك مواعيد، وحدد موعد نوم ثابت يوميًا حتى فى أيام العطلة.

2 - انتبه لنوع الطعام وبعد الإفطار نلجأ إلى تناول القهوة والشاى للسهر إلى السحور، ولكن كل هذا يؤثر علينا وعلى تنظيم مواعيد النوم فى رمضان، لذا اعتدل فى تناول الطعام.

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3 -ابتعد عن تناول المنبهات قبل الذهاب للنوم.

4 -قلص وقت القيلولة لتحصل على نوم أفضل ليلًا حاول تقليص وقت القيلولة إلى 10-30 دقيقة،

5 - ابتعد عن التوتر فرغ ذهنك من التوتر ومشاكل الحياة اليومية.

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6 - ممارسة الرياضة وأنت صائم يوميًا مثل صعود الدرج أو المشى، وأجعلها فى روتينك اليومى حتى فى رمضان، وهذا حتى لا يزداد وزنك.