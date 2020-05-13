شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى تسير غدا رحلة إستثنائية لإجلاء عالقين مصريين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير غدا الأربعاء وزارة الطيران المدنى، رحلة طيران استثنائية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجلاء عدد من المصرين من العالقين هناك منذ تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ومن المفترض أن تصل الرحلة التابعة لشركة إير كايروا التابعة لوزارة الطيران إلى مطار مرسى علم غدا، حيث يجري فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.