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أكثر من 70% من قراء الخليج 365 يرفضون مقترح فرض الحظر الكامل فى العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أكثر من 70% من قراء ”الخليج 365” مقترح تطبيق الحظر الكامل خلال أيام عيد الفطر، واعتبر كثيرون من المشاركين في الاستفتاء.

وكان الاستفتاء قد طرح سؤالا "هل تؤيد فرض حظر تجوال شامل خلال أيام العيد.. بعد قرار والأردن بالحظر الكلى؟"، جاءت النتيجة على موقع الخليج 365، أكثر من 70% رافضين المقترح.

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وكانت بعض الدول أعلنت تطبيق الحظر الكلي خلال أيام عيد الفطر من بينها السعودية والأردن، وفى الوقت نفسه ترددت مقترحات بتطبيقه في مصر بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس خلال الأيام الماضية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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