شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 70% من قراء الخليج 365 يرفضون مقترح فرض الحظر الكامل فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أكثر من 70% من قراء ”الخليج 365” مقترح تطبيق الحظر الكامل خلال أيام عيد الفطر، واعتبر كثيرون من المشاركين في الاستفتاء.

وكان الاستفتاء قد طرح سؤالا "هل تؤيد فرض حظر تجوال شامل خلال أيام العيد.. بعد قرار السعودية والأردن بالحظر الكلى؟"، جاءت النتيجة على موقع الخليج 365، أكثر من 70% رافضين المقترح.

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وكانت بعض الدول أعلنت تطبيق الحظر الكلي خلال أيام عيد الفطر من بينها السعودية والأردن، وفى الوقت نفسه ترددت مقترحات بتطبيقه في مصر بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.