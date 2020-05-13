شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 571 ألف طالب بالثانى الثانوى أدوا امتحانى "الفيزياء والتاريخ" إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 571 ألف و800 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، أدوا اليوم الثلاثاء، اختبار مادتي "الفيزياء" و"التاريخ" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في سادس أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.6%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

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وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain