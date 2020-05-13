اندلعت داخل المطبخ.. السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في عمارات العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع عشر بإحدى عمارات العبور بطريق صلاح سالم. ودفعت قوات الدفاع المدني بعدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على النيران، وتم إخلاء 5 طوابق أثناء عملية الإطفاء. Advertisements وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران. وأفادت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت داخل مطبخ الشقة واشتعلت بباقي الأثاث. وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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