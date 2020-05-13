طالب بالحظر الشامل.. برلماني بعد مخالطته للنائبة المصابة بكورونا: "عزلت نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:

كشف النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، في تصريحات خاصة ل:" الخليج 365" عن عزل نفسه داخل منزله بعد علمه بإصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، والذي خالطها بجلسة لجنة الخطة والموازنة ٦ مايو الماضي.

وقال خليل:" انا شخصيا عزلت نفسي بنفسي. بمجرد ما تم تداول الخبر وقيام وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإبلاغي، وأطبق التعليمات واعتذرت عن جميع اللقاءات التي كنت ارتبط بها منعا لأذى أي شخص".

وقال، إن معظم أعضاء اللجنة خالطتهم النائبة، فضلا عن حضورها للجنة الاقتصادية، وجلسات مجلس النواب العامة التي عقدت في شهر مايو الجاري.

وتابع: "أبلغت وكيل الصحة بمحافظة السويس، وطالبني بالعزل، وأكد لي أنه سيتم التحليل حال ظهور أي أعراض، موضحا أن الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزي، هاتفه للاطمئنان".

وقال خليل، إن العزل الجزئي ليس له أي معنى، داعيا لضرورة فرض حظر شامل ، مضيفا:" فالعزل القائم لا معنى له، ولاسيما أن البعض يعيش حياته أيام العزل".

واستطرد: "أصبح ضروري وحتمي، حيث أن البرلمان كان أكثر الأماكن التي اتخذت إجراءات احترازية، والكحول موزع بجميع الأبواب، والجميع يستخدم الكمامات، وكانت هناك إجراءات احترازية ولم يسلم من الإصابات، مشيرا إلى أن البرلمان ينشر العدوى أسرع، نظرا لوجود نواب من محافظات به، وبالتالي حال إصابة أحدهم ونشره العدوى لنواب تنتشر أسرع بالمحافظات".

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وأرسل النائب رسالة للبرلمان نصها:

المستشار محمود فوزى الأمين العام

بعد تداول أنباء عن إصابة الزميلة شيرين فراج بفيروس كورونا، نتمنى لها السلامة، ونرجو متابعة حالتها بمعرفة الأمانه العامة، حيث هى حاليا بالمستشفى الفرنساوي.

وتابع: "نرجو عمل اللازم حيال المخالطين لها من النواب، حيث كانت حاضرة للجلسات واللجان، وكانت تجلس بجواري مباشرة في قاعة مجلس الشورى، 9 مايو الجاري، أثناء نظر مخصصات وزارة التعليم العالي، وتعاملت معنا في اللجنة، وكنا نتحدث مباشرة، ومن المؤكد أنها تعاملت مع زملاء آخرين".

وأوضح:" إذ نتمنى للنائبة السلامة، نرجو أن تقوم الأمانة بتوجيه القطاع الطبي بالمجلس، لإفادتنا عما نفعل، وهل الأمر يستدعي أخذ مساحات من النواب المخالطين".

واختتم رسالته: "عزلت نفسي من الآن لحين ورود تعليمات القطاع الطبي بالمجلس".