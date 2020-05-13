محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:
توجهت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بالتحية والتقدير للعاملين بمجال التمريض، بمناسبة اليوم العالمي لهم، مشيرة إلى أن الممرضين يقدمون العديد من التضحيات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية جراء مكافحتها لفيروس كورونا المستجد، وتعريض حياتهم للخطر في سبيل الحفاظ على حياة المصريين.
وأوضحت منير، في بيان لها، أن الأطباء والممرضين يسطرون ملاحم وطنية لا تقل أهمية عن البطولات التي يسطرها رجال القوات المسلحة، فهم خط الدفاع الأول لإبعاد هذا الوباء عن الشعب المصري والعبور بالدولة المصرية لبر الأمان.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الممرضين ملائكة الرحمة الذين يقدمون راحتهم وأرواحهم فداء لرعاية المرضى والمصابين بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض: يسطرون بطولات في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.