"إسكان البرلمان": نواصل عقد الجلسات العامة ونقف في خندق واحد لمواجهة الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأمانة العامة لمجلس النواب اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تهدف لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تطبق تعليمات منظمة الصحة العالمية لضمان عدم تفشى الفيروس، وذلك منذ الإعلان عن الفيورس، وهناك المزيد من الجهود المبذولة على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن مجلس النواب سيظل القدوة لجميع الهيئات والمؤسسات، والنواب لا يقلون وطنية عن جميع الهيئات والجهات التى تتعامل مع أزمة فيروس كورونا، ولهذا سيواصل مجلس النواب انعقاد الجلسات خلال الفترة المقبلة، لإقرار حزمة من التشريعات المكملة للدستور، والتشريعات الاقتصادية، وغيرها من التشريعات الهامة، وذلك فى ظل وجود حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية ومزيد من الإجراءات.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النواب جميعهم على قلب رجل واحد من أجل الانتهاء من حزمة التشريعات المكملة للدستور، وكانوا وما زالوا قدوة للجميع من أجل العمل واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الحياة تدريجيا فى إطار التعايش مع أزمة فيروس كورونا وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا من قبل منظمة الصحة العالمية.

ووجه النائب عماد سعد حمودة، الشكر للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على المجهودات التي بذلها وتوجيهاته للأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزي، للحفاظ علي سلامة النواب، من خلال تطبيق إجراءات وقاية غير مسبوقة، مطالبا رئيس المجلس بضرورة استمرار انعقاد المجلس، لمساندة الدولة في ظل هذه الظروف.