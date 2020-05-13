رئيس الطائفة الإنجيلية في اليوم العالمي للتمريض: فيهم أعظم وأنبل قيم الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

هنأت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، جميع أطقم التمريض بمختلف المستشفيات المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق الـ12 من مايو كل عام، تقديرًا للمجهود والتضحيات التي يقدمونها للوطن، وخاصةً في ظل تداعيات وباء كوفيد-19.

وقال رئيس الإنجيلية: "لم تحمل مهنة أو عمل من صفات الإنسانية النبيلة مثلما حملتها مهنة التمريض، واتسمت بصفاتها الرحيمة، فهي من أعظم وأنبل قيم الإنسانية، والتي تحتاج إلى أخلاق حميدة وصفات إنسانية متميزة، من أجل الإخلاص في تخفيف آلام المرضى والأخذ بأيديهم للشفاء".