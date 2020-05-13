مصر | النيابة تستعجل تقرير اللجنة الهندسية لعقار باب الشعرية المنهار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير اللجنة الهندسية لعقار باب الشعرية المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تحت قيادة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، جثة عامل من أسفل العقار المنهار.
تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطارا من اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية مفاده انهيار عقار بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن العقار مكون من طابقين وأسفر عن وفاة عامل في ورشة جراء سقوط الأنقاض عليه، وتم انتشال جثمانه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك عشريني العمر، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
"كان بيلعب بفرد الخرطوش".. بهذه الطريقة قتل عاطل، عشريني العمر، سائق توك توك، بطلق خرطوش بمنطقة الصدر، في نهار الشهر المبارك بنطاق قسم شرطة الهرم، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وأخطر مدير أمن الجيزة.
اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمقتل شاب إثر إصابته بطلق ناري بفرد خرطوش، بنطاق القسم.
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اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الجريمة، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "إبراهيم.خ.إ"، 18 سنة، سائق توك توك، ومقيم كفر المنفي، نطاق القسم.
تحريات رجال مباحث الجيزة التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أن المتهم "فهد.خ"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة نزلة السمان بنطاق قسم الهرم، كان يلعب بفرد خرطوش روسي الصنع، وأثناء ذلك خرجت طلقة منه عن طريق الخطأ، أصابت المجني عليه بمنطقة الصدر، محدثًا إصابته التي أودت بحياته في الحال.
وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.
وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط المتهم، وإعداد الأكمنة اللازمة وضبطه بأماكن تردده، وتتبع خط سير هروبه، وتمكنت القوات من القبض عليه واقياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.