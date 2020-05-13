مصر | النيابة تستعجل تقرير اللجنة الهندسية لعقار باب الشعرية المنهار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير اللجنة الهندسية لعقار باب الشعرية المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة باب الشعرية تقرير اللجنة الهندسية المكلفة بفحص عقار بباب الشعرية المنهار، المكون من طابقين والذى أسفر عن وفاة شخص وأصابة أخر.

كانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تحت قيادة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، جثة عامل من أسفل العقار المنهار.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطارا من اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية مفاده انهيار عقار بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن العقار مكون من طابقين وأسفر عن وفاة عامل في ورشة جراء سقوط الأنقاض عليه، وتم انتشال جثمانه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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