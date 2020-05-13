مصر | عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شب حريق في عمارات العبور بطريق صلاح سالم، داخل شقة سكنية بالطابق الرابع عشر.

ودفعت قوات الدفاع المدني بـ10 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران، التي اندلعت داخل مطبخ الشقة واشتعلت بباقي الأثاث، وتم إخلاء 5 طوابق أثناء عملية الإطفاء.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده وتفاقمه، وجارِ إجراء عملية تبريد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.